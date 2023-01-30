Самолёты из Жезказгана в Караганду начнут летать с 6 февраля

Авиакомпания Qazaq Air с 6 февраля начнёт выполнять субсидируемые рейсы из Жезказгана в Караганду, передаёт BaigeNews.kz.

Полёты будут осуществляться на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации четыре раза в неделю - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Стоимость авиабилета в одну сторону фиксированная – 10 000 тенге. Она включает в себя провоз ручной клади до пяти килограммов и багажа до 20 килограммов.

Изменение даты вылета и возврат билетов разрешается без удержания.

Детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50 процентов.