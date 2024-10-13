Самолёт упал в Якутии, погиб один пассажир
Сегодня, 07:50
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Сегодня, 07:50Сегодня, 07:50
35Фото: Telegram-канал Mash
Самолёт совершил аварийную посадку в Якутии. Один пассажир погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
На борту Ан-3 АК "Борус" находилось пятеро человек, из них три члена экипажа, двое пассажиров. Самолёт выполнял рейс по маршруту Олекминск-Железногорск. Около 8:30 местного времени он упал в 1,5 километрах от аэродрома Олекминск.
Причиной падения самолёта, предварительно, стала потеря тяги двигателя.
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