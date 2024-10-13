Самолёт упал в Якутии, погиб один пассажир

Самолёт совершил аварийную посадку в Якутии. Один пассажир погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

На борту Ан-3 АК "Борус" находилось пятеро человек, из них три члена экипажа, двое пассажиров. Самолёт выполнял рейс по маршруту Олекминск-Железногорск. Около 8:30 местного времени он упал в 1,5 километрах от аэродрома Олекминск.

Причиной падения самолёта, предварительно, стала потеря тяги двигателя.