После того, как разбился самолёт под Актау, следственными органами проведена работа по установлению личности 2-х пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz.

"Также по линии санитарной авиации из города Астаны прибыли высококвалифицированные специалисты Национального координационного центра экстренной медицины и ведущих Республиканских центров", - говорится в сообщении управления здравоохранения Мангистауской области.

Помимо вышеуказанных специалистов также прибыл спецборт Минздрава и МЧС РФ, бригада санавиации Республики Азербайджан. Проведен обход всех пострадавших, тактика ведения согласована.

"С пострадавшими и родственниками работает бригада психологов. ​26.12.2024 года утром в 08:30 борт санитарной авиации центрального аппарата МЧС Российской Федерации эвакуировали граждан РФ", - отмечено в информации.

​Сейчас под наблюдением находятся 20 пациентов, из них 6 в реанимации: 5 в ЦОР МОБ и 1 в реанимации МОДБ. Из ЦОР МОБ 2 пациентов переведены в отделение травматологии.

Напомним, Правительственная комиссия провела заседание штаба по факту крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

В Казахстан вылетели представители Embraer и CENIPA.