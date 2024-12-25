Самолёт упал близ Актау: стал известен полный список пассажиров
По предварительным данным, на борту находились 62 пассажира.
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Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала полный список пассажиров разбившегося самолета в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение перевозчика.
"По предварительным данным, на борту находились 62 пассажира - 37 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 6 граждан Казахстана и 16 граждан России", - сообщили в авиакомпании.
Список пассажиров рейса AZAL J2-8243 Баку-Грозный:
1. Агаев Рамин;
2. Ахмедов Рашад;
3. Алимирзаева Хадиджа;
4. Алимирзоев Али;
5. Алиев Замин Идрис;
6. Ангбазова Малейка;
7. Арсбаева Джейран;
8. Арсбаева Мадина;
9. Ринат Асанов;
10. Ацаева Заира;
11. Бабаев Анар;
12. Байрамова Лейла;
13. Байрамзаде Айхан;
14. Джамиля Бислиева;
15. Девришов Самир;
16. Девришов Тофик;
17. Ерлан Джунушалиев;
18. Эдиев Увайс;
19. Еганов Мохаммадали;
20. Евстигнеева Кристин;
21. Филиев Рамадан;
22. Гадыров Гейдар;
23. Гистаров Ибрагим;
24. Гистаров Рашид;
25. Моминат Гогамова;
26. Гурбахов Хамзат;
27. Яндаров Арби;
28. Ибрагимов Рамин;
29. Нармина Игидова;
30. Исмаилов Исмаил;
31. Исмаилов Хабиб;
32. Джафаров Тогрул;
33. Джалилов Низами;
34. Ариф Джараев;
35. Джараев Гаджибрагим;
36. Караев Махир;
37. Джееров Хизри;
38. Джеерова Салихат;
39. Жумагулов Бауыркан;
40. Джутаева Салима;
41. Халаева Хафизет;
42. Костиев Ибрагимхан;
43. Галина Максудова;
44. Мамедов Заур;
45. Мехтиев Ядигар;
46. Мустафаев Фаиг;
47. Лейла Омарова;
48. Осмонов Тилек;
49. Папахов Магомед;
50. Рахимов Субхонкул;
51. Садыгов Гошгар;
52. Сайдуллаев Зинатул;
53. Шабанова Вафа;
54. Шаймарданова Гаук;
55. Сираков Нурулла;
56. Сиракова Муслимат;
57. Тулешинов Сандибек;
58. Тутунчиев Махмуд;
59. Убаев Арби;
60. Езнаева Рана;
61. Джамалуллаил Медин;
62. Джумакат Эльдар.
Напомним, уголовное дело возбудили по факту падения самолёта под Актау.
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