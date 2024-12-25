Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала полный список пассажиров разбившегося самолета в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение перевозчика.

"По предварительным данным, на борту находились 62 пассажира - 37 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 6 граждан Казахстана и 16 граждан России", - сообщили в авиакомпании.

Список пассажиров рейса AZAL J2-8243 Баку-Грозный:

1. Агаев Рамин;

2. Ахмедов Рашад;

3. Алимирзаева Хадиджа;

4. Алимирзоев Али;

5. Алиев Замин Идрис;

6. Ангбазова Малейка;

7. Арсбаева Джейран;

8. Арсбаева Мадина;

9. Ринат Асанов;

10. Ацаева Заира;

11. Бабаев Анар;

12. Байрамова Лейла;

13. Байрамзаде Айхан;

14. Джамиля Бислиева;

15. Девришов Самир;

16. Девришов Тофик;

17. Ерлан Джунушалиев;

18. Эдиев Увайс;

19. Еганов Мохаммадали;

20. Евстигнеева Кристин;

21. Филиев Рамадан;

22. Гадыров Гейдар;

23. Гистаров Ибрагим;

24. Гистаров Рашид;

25. Моминат Гогамова;

26. Гурбахов Хамзат;

27. Яндаров Арби;

28. Ибрагимов Рамин;

29. Нармина Игидова;

30. Исмаилов Исмаил;

31. Исмаилов Хабиб;

32. Джафаров Тогрул;

33. Джалилов Низами;

34. Ариф Джараев;

35. Джараев Гаджибрагим;

36. Караев Махир;

37. Джееров Хизри;

38. Джеерова Салихат;

39. Жумагулов Бауыркан;

40. Джутаева Салима;

41. Халаева Хафизет;

42. Костиев Ибрагимхан;

43. Галина Максудова;

44. Мамедов Заур;

45. Мехтиев Ядигар;

46. ​​Мустафаев Фаиг;

47. Лейла Омарова;

48. Осмонов Тилек;

49. Папахов Магомед;

50. Рахимов Субхонкул;

51. Садыгов Гошгар;

52. Сайдуллаев Зинатул;

53. Шабанова Вафа;

54. Шаймарданова Гаук;

55. Сираков Нурулла;

56. Сиракова Муслимат;

57. Тулешинов Сандибек;

58. Тутунчиев Махмуд;

59. Убаев Арби;

60. Езнаева Рана;

61. Джамалуллаил Медин;

62. Джумакат Эльдар.

Напомним, уголовное дело возбудили по факту падения самолёта под Актау.