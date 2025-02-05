Самолёт совершил жёсткую посадку близ Аркалыка
О происшествии сообщили в МЧС РК.
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
124Фото: скриншот
Самолёт санитарной авиации АН-2, следовавший рейсом Костанай – Аркалык, в условиях бурана совершил жёсткую посадку в 1,5 километрах от места назначения, передаёт BaigeNews.kz.
На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача. Сразу после поступления сигнала о происшествии на место направлены пожарные расчёты и отряд спасателей ДЧС Костанайской области.
На базе ДЧС региона и в Аркалыке развёрнуты оперативные штабы, также функционировал номер "горячей линии".
"Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей все находившиеся на борту быстро обнаружены и доставлены в Аркалык. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в МЧС.
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