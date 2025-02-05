Самолёт санитарной авиации АН-2, следовавший рейсом Костанай – Аркалык, в условиях бурана совершил жёсткую посадку в 1,5 километрах от места назначения, передаёт BaigeNews.kz.

На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача. Сразу после поступления сигнала о происшествии на место направлены пожарные расчёты и отряд спасателей ДЧС Костанайской области.

На базе ДЧС региона и в Аркалыке развёрнуты оперативные штабы, также функционировал номер "горячей линии".