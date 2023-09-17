Самолёт с туристами разбился в Бразилии, погибли 14 человек
Сегодня, 06:28
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Сегодня, 06:28Сегодня, 06:28
159Фото: pexels.com / иллюстративное
Авиакатастрофа произошла в районе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки на севере Бразилии: там разбился самолёт с туристами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
В результате трагедии погибли 14 человек.
По данным префекта муниципалитета Барселуш в штате Амазонас, трагедия случилась около 14:00 по местному времени. В момент катастрофы самолёт заходил на посадку на аэродроме в 400 километрах от административного центра штата города Манаус. Уточняется, что в это время лил сильный дождь.
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