Самолёт с туристами разбился в Бразилии, погибли 14 человек

Авиакатастрофа произошла в районе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки на севере Бразилии: там разбился самолёт с туристами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

В результате трагедии погибли 14 человек.

По данным префекта муниципалитета Барселуш в штате Амазонас, трагедия случилась около 14:00 по местному времени. В момент катастрофы самолёт заходил на посадку на аэродроме в 400 километрах от административного центра штата города Манаус. Уточняется, что в это время лил сильный дождь.