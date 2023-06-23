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скриншот видео Сегодня, 18:11
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Сегодня, 18:11
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Фото: скриншот видео

Самолёт с казахстанцами столкнулся с пожарной машиной в Стамбуле

Самолет Turkish Airlines с пассажирами на борту в Стамбуле столкнулся с пожарной машиной во время движения на взлетную полосу, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила жительница Костаная Дарья Лысяк в своем Instagram.

В момент столкновения у воздушного судна откололся кусок крыла.

После произошедшего самолет около 20 минут пассажиров катали по аэропорту, а затем поместили в зал ожидания.

Пострадавших нет.

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Сегодня, 18:11
191
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