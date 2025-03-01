Самолёт Boeing 767, принадлежащий американской компании FedEx, совершил аварийную посадку в аэропорту Ньюарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что воздушное судно утром в субботу должно было вылететь из Ньюарка в Индианаполис, но при взлёте столкнулось с птицей. В результате загорелся один из двигателей.

По данным администрации портов Нью-Йорка и Нью-Джерси и FedEx, причиной внезапного возгорания стало попадание птицы в двигатель.

"Борт 3609 авиакомпании FedEx из Ньюарка в Индианаполис во время взлёта столкнулся с птицей. Наш экипаж объявил чрезвычайное положение и благополучно вернулся в Ньюарк. Мы благодарны за быстрые действия нашего экипажа и служб экстренного реагирования", — сообщил журналистам представитель компании.

Согласно данным о полёте, самолёт был вынужден приземлиться в 8:07 утра, всего через девять минут после взлёта. В результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт был временно закрыт.