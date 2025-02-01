Небольшой самолёт скорой помощи Learjet 55 потерпел крушение в жилом массиве в Филадельфии, в американском штате Пенсильвания. В результате огонь охватил дома и машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Fox News.

Как сообщили в компании Jet Rescue Air Ambulance, воздушное судно разбилось при взлёте из аэропорта Норт-Ист Филадельфия, недалеко от торгового центра Roosevelt Mall, около 18:30 в пятницу.

Самолёт должен был транспортировать девочку, которой только что оказали жизненно необходимую помощь. По данным компании, в самолёте находились четыре члена экипажа и два пассажира — пилот, второй пилот, врач, фельдшер, ребёнок и его мать. Все они были гражданами Мексики. Воздушное судно, принадлежащее санитарной авиации, направлялось в Спрингфилд (штат Миссури).

Как сообщает SBC, в результате катастрофы в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов. В полиции заявили о нескольких пострадавших на месте крушения. О судьбе людей на борту не сообщается. Компания заявила: "На данный момент мы не можем подтвердить наличие выживших".