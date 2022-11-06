Самолёт с 43 пассажирами упал в озеро в Танзании

Фото: CHARLES MWEBEYA TBC

По меньшей мере 19 человек погибли.

Танзанийский пассажирский самолет при посадке упал в озеро Виктория, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на русскую службу BBC News.

Пассажирский среднемагистральный самолет ATR 42 авиакомпании Precision Air совершал рейс из крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салама в Букобу через Мванзу.

Сообщается, что на борту самолёта было 43 человека, по меньшей мере 19 из них погибли. Экстренным службам удалось спасти 26 человек. В их числе были два пилота. Однако затем премьер-министр страны заявил, что пилоты скончались от полученных ранений.

Один из свидетелей происшествия, Абдул Нури рассказал, что увидел, как самолет упал в воду.

"Это был настоящий шок. Все стали паниковать, а некоторые — кричать и плакать. Те, кто ждали в зоне прибытия, тоже начали паниковать. Большинство из них ждали своих родственников", — поделился очевидец.

Как говорит Нури, местные рыбаки рассказали ему, что после того, как самолет оказался в воде, они подплыли к нему и смогли спасти некоторых пассажиров через заднюю дверь, которую сумел открыть стюард.

Причиной катастрофы называют плохую погоду, однако после крушения дождь прекратился, и спасатели смогли добраться до места происшествия.

Сотрудники экстренных служб отбуксировали самолёт к берегу. Сразу после катастрофы авиасудно практически полностью погрузилось в воду, на поверхности была видна только часть хвоста.