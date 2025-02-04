Некоторые сведения об обломках самолёта при крушении близ Актау и ударе лайнера о землю сообщила комиссия по расследованию инцидента, передаёт BaigeNews.kz.

Место авиационного происшествия с E-190 располагается приблизительно в пяти километрах от Международного аэропорта Актау в северо-западном направлении.

"После столкновения с земной поверхностью воздушное судно распалось на несколько частей. Нелинейность разброса элементов и их местоположения можно охарактеризовать направлением самолёта и ландшафтом местности, где произошло ЧП", - сказано в отчёте.

"Центральная и передняя часть фюзеляжа, нижняя часть кабины пилотов и правое крыло полностью уничтожено огнём. Верхняя часть кабины пилотов отделилась от нижней, на которой сохранились верхняя панель инструментов, 2 ветровых остекления кабины и боковое окно. Задняя часть фюзеляжа с хвостовой частью находились на расстоянии от остальных частей воздушного судна. Левое крыло с центральной частью находилось на месте возгорания фюзеляжа и частично сохранилось. Шасси в результате столкновения были разрушены и разбросаны на месте происшествия, верхняя часть левой стойки осталась в нише левого крыла. Правый двигатель разрушен на несколько крупных и мелких частей. Левый двигатель частично сохранился", - отметили эксперты.

1. Место касания правым крылом.

2. Место касания правым двигателем и правой стойкой шасси.

3. Ориентировочное направление ВС в момент касания, с курсом 70º С-В

4. Место касания левой стойкой шасси.

5. Место касания фюзеляжа и левого двигателя.

6. Законцовка (винглет) правого крыла.

7. Ориентировочное направление места падения кабины пилотов, передней и центральной

части фюзеляжа, правого и левого крыла, с курсом 90º В.

8. Ориентировочное направление место падения задней и хвостовой частей фюзеляжа с

курсом 80º С-В.

9. Верхняя часть обшивки кабины пилотов.

10. Место возгорания кабины пилотов, передней и центральной части фюзеляжа, правого

крыла.

11. Левое крыло с центральной килевой балкой.

12. Левый двигатель.

13. Разрушенная передняя часть правого двигателя.

14. Разрушенная задняя часть правого двигателя.

15. Правая стойка шасси.

16. Шток правой стойки шасси с колесами.

17. Задняя часть фюзеляжа с хвостовой частью.

18. Часть левой стойки шасси с колёсами.

Напомним, министерство транспорта опубликовало предварительный отчёт о крушении азербайджанского лайнера возле аэропорта Актау. В повреждениях нашли посторонние предметы.