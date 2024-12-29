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Самолёт потерпел крушение в Южной Корее: погибли 62 человека

В сети появилось видео трагического инцидента.

Сегодня, 08:28
АВТОР
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Lee Young-ju/Maeng Dae-hwan/AP Photo Сегодня, 08:28
Сегодня, 08:28
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Фото: Lee Young-ju/Maeng Dae-hwan/AP Photo

Авикатастрофа произошла в аэропорту Муан, расположенном в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Yonhap.

Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air оказался вне взлётно-посадочной полосы и врезался в ограждение. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами.

По последним данным южно-корейского агентства, погибли 62 человека. Всего на борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди пассажиров пассажиров было 173 корейца и два тайца. Как минимум два человека спаслись.

Самолет вылетел из Бангкока и должен был сесть в 08:30 по местному времени (4:30 по времени Астаны). По предварительным данным, из-за неисправности шасси борт пытался приземлиться на фюзеляж, но летчики не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и после удара об ограждение в ее конце самолет загорелся. 

В сети появилось видео трагического инцидента.

 

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