Кукурузник потерпел крушение в Акмолинской области

В десяти километрах от Державинска Акмолинской области при взлёте загорелся самолёт АН-2, передаёт BaigeNews.kz.

"Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники. За 8 минут с момента вызова, спасатели МЧС локализовали возгорание. На данный момент пожар ликвидирован", — сообщил официальный пресдставитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшыбаев.