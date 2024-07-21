  • 21 Июля, 21:41
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Кукурузник потерпел крушение в Акмолинской области

Сегодня, 20:16
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:16
Сегодня, 20:16
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Фото: МЧС РК

В десяти километрах от Державинска Акмолинской области  при взлёте загорелся самолёт АН-2, передаёт BaigeNews.kz.

"Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники. За 8 минут с момента вызова, спасатели МЧС локализовали возгорание. На данный момент пожар ликвидирован", — сообщил официальный пресдставитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшыбаев.

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