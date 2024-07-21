Кукурузник потерпел крушение в Акмолинской области
Сегодня, 20:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:16Сегодня, 20:16
143Фото: МЧС РК
В десяти километрах от Державинска Акмолинской области при взлёте загорелся самолёт АН-2, передаёт BaigeNews.kz.
"Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники. За 8 минут с момента вызова, спасатели МЧС локализовали возгорание. На данный момент пожар ликвидирован", — сообщил официальный пресдставитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшыбаев.
Самое читаемое
- Уроженку Казахстана дисквалифицировали из UFC за допинг
- Житель Актобе познакомился с мошенником на вокзале и стал обладателем чужого кредита
- Угрожавший Алимханулы боксёр лишился титула
- 20-летнего парня осудили за изнасилование падчерицы в Павлодаре
- Чемпион из Казахстана улетел в нокаут от узбекистанца в первом раунде титульного боя