Самолёт МЧС России вылетел в Актау
При крушении самолёта в Казахстане пострадали десять россиян.
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Самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием на борту вылетает на место авиакатастрофы в Актау. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ, передаёт BaigeNews.kz.
"По согласованию с президентом Казахстана а Актау вылетает самолёт МЧС России с медицинским персоналом и необходимым дополнительным оборудованием на борту", - сказал Путин.
МЧС России открыт телефон горячей линии. Психологи ведомства оказывают поддержку гражданам в связи с крушением в Казахстане пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный.
Трагедия произошла утром 25 декабря.
В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.
Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.
На место трагедии вылетели министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Стал известен полный список летевших тем рейсом.
Появилось видео с места трагедии.
В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
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