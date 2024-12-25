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Самолёт МЧС России вылетел в Актау

При крушении самолёта в Казахстане пострадали десять россиян.

Сегодня, 16:17
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: МЧС РК

Самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием на борту вылетает на место авиакатастрофы в Актау. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ, передаёт BaigeNews.kz.

"По согласованию с президентом Казахстана а Актау вылетает самолёт МЧС России с медицинским персоналом и необходимым дополнительным оборудованием на борту", - сказал Путин.

МЧС России открыт телефон горячей линии. Психологи ведомства оказывают поддержку гражданам в связи с крушением в Казахстане пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный.

Трагедия произошла утром 25 декабря.

В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.

На место трагедии вылетели министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стал известен полный список летевших тем рейсом.

Появилось видео с места трагедии.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.

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