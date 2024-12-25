Самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием на борту вылетает на место авиакатастрофы в Актау. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ, передаёт BaigeNews.kz.

"По согласованию с президентом Казахстана а Актау вылетает самолёт МЧС России с медицинским персоналом и необходимым дополнительным оборудованием на борту", - сказал Путин.

МЧС России открыт телефон горячей линии. Психологи ведомства оказывают поддержку гражданам в связи с крушением в Казахстане пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный.

Трагедия произошла утром 25 декабря.