Самолёт авиакомпании FlyArystan столкнулся с птицами и с повреждениями долетел до Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, инцидент произошёл 26 января во время вылета из Уральска.

"Произошло столкновение со стаей птиц в аэропорту Уральска. В связи с отсутствием отклонений в работе систем и двигателей самолёта экипаж продолжил полёт и произвёл посадку в аэропорту Астаны в штатном режиме. По прибытии обнаружены множественные повреждения самолёта, включая лопатки компрессора в левом двигателе и участки фюзеляжа, а также останки птиц, в том числе внутри двигателя. Эти образцы будут направлены на ДНК-тестирование для определения видовой принадлежности птиц с целью предотвращения подобных происшествий в аэропорту Уральска", - сообщили в авиакомпании.

Группа компаний Air Astana подчёркивает, что уровень таких инцидентов в стране, по данным IATA, значительно превышает мировой показатель. За 2024 год показатель столкновений с птицами на 10 000 полётов в Группе компаний вырос на 30% по сравнению с 2023 годом и составил 203 случаев.

Air Astana призывает аэропорты внедрять проактивные меры, включая контроль и управление окружающей средой, чтобы эффективно снижать риски для безопасности полётов.