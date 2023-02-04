Самолёт FlyArystan на подлёте к Шымкенту развернули в Астану

Фото: flyarystan.ru

Самолёт авиакомпании FlyArystan, вылетевший из Астаны, не смог приземлиться в аэропорту Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил BaigeNews.kz один из пассажиров рейса, самолёт развернули на подлёте к Шымкенту. Причиной назвали неблагоприятные метеоусловия.

"По решению капитана борта самолёт направили на запасной аэродром в Астану. Вылет перенесли на более чем 12 часов", - сказал собеседник.

Известно, что из-за ухудшения погодных условий задержаны несколько авиарейсов в аэропорту Шымкента. FlyArystan и другие авиакомпании по этому поводу пока не прокомментировали ситуацию.