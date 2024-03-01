Самолёт FlyArystan чуть не столкнулся с судном в аэропорту Мумбаи

В аэропорту Мумбаи самолёт авиакомпании FlyArystan чуть не столкнулся с судном индийского авиаперевозчика Air India, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на thehindu.com.

Сообщается, что 22 февраля самолет Airbus A320 казахстанской авиакомпании, вылетая из Мумбаи в Алматы, перепутал рулёжную дорожку, и выехал на пересекающую взлётно-посадочную полосу, на которой набирал скорость самолет Air India для вылета в Доху. Столкновения удалось избежать. Инцидент привёл к задержке рейса индийского авиаперевозчика на один час.

По данному факту ведётся расследование.

Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи является одним из самых загруженных в стране: в час он принимает до 44 авиарейсов.