Самолёт еще одной иностранной компании поломался перед вылетом из Казахстана

Информацией о задержке рейса Астана – Дубай поделились в Комитете гражданской авиации Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в КГА, самолёт авиакомпании "Fly Dubai" должен был вылететь по маршруту Астана – Дубай 19 февраля в 5:05 часов утра, но по причине технической неисправности рейс задержали до 21:30 часов 20 февраля.

"Пассажиры размещены в гостинице, им предоставляются напитки, горячее питание в соответствии с действующим законодательством РК. Также пассажирам было предложено перебронирование авиабилетов и полный возврат", - сообщили в комитете.

В ведомстве рекомендовали приобретавшим авиабилеты в рамках туристического пакета пассажирам обратиться к туроператорам.

Также в комитете напомнили о еще одном недавнем случае, когда самолёт иностранной компании поломался перед вылетом из Казахстана.