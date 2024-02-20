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Самолёт еще одной иностранной компании поломался перед вылетом из Казахстана

Сегодня, 16:07
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
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Фото: baigenews.kz

Информацией о задержке рейса Астана – Дубай поделились в Комитете гражданской авиации Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в КГА, самолёт авиакомпании "Fly Dubai" должен был вылететь по маршруту Астана – Дубай 19 февраля в 5:05 часов утра, но по причине технической неисправности рейс задержали до 21:30 часов 20 февраля.

"Пассажиры размещены в гостинице, им предоставляются напитки, горячее питание в соответствии с действующим законодательством РК. Также пассажирам было предложено перебронирование авиабилетов и полный возврат", - сообщили в комитете.

В ведомстве рекомендовали приобретавшим авиабилеты в рамках туристического пакета пассажирам обратиться к туроператорам.

Также в комитете напомнили о еще одном недавнем случае, когда самолёт иностранной компании поломался перед вылетом из Казахстана.

"В соответствии с действующим законодательством РК, все желающие пассажиры размещены в гостинице, им предоставляются напитки, горячее питание", - сообщили в КГА.

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