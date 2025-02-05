В корпорации "Казахмыс" прокомментировали появившуюся в Сети информацию о покупке самолёта якобы для первого президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Корпорация "Казахмыс" не осуществляла закупку воздушных судов для каких-либо физических лиц. Приобретение воздушного судна обусловлено исключительно производственными потребностями компании. Любые утверждения о подобной сделке являются безосновательными и вводят общественность в заблуждение", - заявили в корпорации.