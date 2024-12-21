Водителя большегруза МАЗ остановили на границе с Россией в Павлодарской области. Выяснилось, что мужчина хотел перевезти в кузове самолёт АН-2Т, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента государственных доходов, нарушение выявили сотрудники ведомства совместно с пограничной службой КНБ.

"В ходе досмотра транспортного средства марки "МАЗ 54323" на автомобильном пункте пропуска "Амангельды", на границе с Омской областью РФ, установлен факт перевозки самолета АН-2Т. Вес воздушного судна составлял 3 тонны 600 кг, оценочная стоимость – 1 800 000 российских рублей. Самолет был приобретён гражданином М на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у гражданина М отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров. Специфический товар может быть отнесен как к применению в гражданских целях, так и в военных",– рассказал руководитель отдела экспортного контроля ДГД Максут Кантарбаев.

В отношении гражданина М, перевозившего самолет без необходимых разрешительных документов, материалы в совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях, были направлены в суд.

Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области гражданин М признан виновным, наложен административный штраф в размере более 55 тысяч тенге.