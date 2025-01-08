  • 8 Января, 19:22
  • BAIGENEWS

Самолёт Air Astana экстренно приземлился в Актау

Пассажиров обеспечили питанием и номерами в гостинице.

Сегодня, 18:22
АВТОР
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t.me/airastana Сегодня, 18:22
Сегодня, 18:22
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Фото: t.me/airastana

Airbus A321 авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по направлению Алматы - Анталья, прервал полёт и сел в Актау, передаёт BaigeNews.kz

"По технической причине самолёт осуществил посадку в аэропорту Актау, выполненную в штатном режиме. Причиной стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака", - пояснили в авиакомпании.

Рейс перенесен на 9 января в 9:20 в связи с необходимостью доставки запасной части из Алматы.

Пассажирам предоставили питание и проживание в гостинице. Аналогичные меры принимаются и в отношении пассажиров в Анталье.

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