Airbus A321 авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по направлению Алматы - Анталья, прервал полёт и сел в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"По технической причине самолёт осуществил посадку в аэропорту Актау, выполненную в штатном режиме. Причиной стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака", - пояснили в авиакомпании.

Рейс перенесен на 9 января в 9:20 в связи с необходимостью доставки запасной части из Алматы.

Пассажирам предоставили питание и проживание в гостинице. Аналогичные меры принимаются и в отношении пассажиров в Анталье.