Самолёт Air Astana экстренно приземлился в Актау
Пассажиров обеспечили питанием и номерами в гостинице.
Сегодня, 18:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:22Сегодня, 18:22
161Фото: t.me/airastana
Airbus A321 авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по направлению Алматы - Анталья, прервал полёт и сел в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
"По технической причине самолёт осуществил посадку в аэропорту Актау, выполненную в штатном режиме. Причиной стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака", - пояснили в авиакомпании.
Рейс перенесен на 9 января в 9:20 в связи с необходимостью доставки запасной части из Алматы.
Пассажирам предоставили питание и проживание в гостинице. Аналогичные меры принимаются и в отношении пассажиров в Анталье.
Самое читаемое
- В Бразилии расшифровали данные чёрных ящиков разбившегося под Актау самолёта
- На священный город Мекка обрушились наводнения
- Бронзовый призер Олимпиады отказалась от казахстанского гражданства
- Офис интернет-мошенников обнаружили в Темиртау
- Нападение на супружескую пару в Алматы: в полиции рассказали подробности