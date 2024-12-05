Самолёт А-400М пополнил парк Военно-воздушных сил РК

Новый военно-транспортный самолёт получило Минобороны Казахстана. Авиаторов с этим событием поздравил министр обороны Руслан Жаксылыков, передаёт BaigeNews.kz.

Грузоподъёмность А-400М составляет 37 000 килограммов. Максимальная скорость военно-транспортного самолёта - 802 километра в час, высота полета – 12 200 метров, практическая дальность – 7 870 километров.

В торжественном митинге приняли участие Герой Советского Союза, Халық қаһарманы генерал-майор авиации в отставке Токтар Аубакиров, представитель европейского концерна Airbus Military Элена Парийя Мартин, ветеран Вооруженных сил РК полковник запаса Владимир Платошин, личный состав военно-транспортной эскадрильи, военнослужащие Десантно-штурмовых войск, студенты Академии гражданской авиации и воспитанники движения "Жас сарбаз".

Командир экипажа самолёта подполковник Асылбек Жумабаев доложил министру о благополучном прибытии из Испании в пункт постоянной дислокации.

Руководитель оборонного ведомства поздравил участников мероприятия со знаменательным событием.

"Современная, мобильная, высокотехнологичная армия была, есть и в обозримом будущем остается гарантом обеспечения безопасности и укрепления обороноспособности страны. Сегодня в рамках гособоронзаказа мы получили военно-транспортный самолёт, предназначенный для перевозки личного состава, тяжёлых грузов, техники, выполнения задач в рамках гуманитарных операций", – сказал Жаксылыков.

Министр также поблагодарил представителей компании Airbus Military за тесное сотрудничество и активное участие в обучении казахстанских специалистов в центре авиационной подготовки в Севилье.