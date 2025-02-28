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Самолет Зеленского приземлился на авиабазе в США

Сегодня, 09:14
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офис президента Украины Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14
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Фото: офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США. Его самолет приземлился на авиабазе Joint Base Andrews, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24 Канал.

Известно, что рейс длился 8 часов и 2 минуты. Борт летел из аэропорта Шаннон, что в Ирландии, где Зеленский делал небольшую остановку. Приземлился президентский самолет на военной авиабазе Joint Base Andrews, что в штате Мэриленд.

Во время полета в США Владимир Зеленский совершил короткую остановку в Ирландии. Самолет, что летел из Кракова, сел в аэропорту Шеннон на западе страны. Во время этой остановки Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином.

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