Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США. Его самолет приземлился на авиабазе Joint Base Andrews, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24 Канал.

Известно, что рейс длился 8 часов и 2 минуты. Борт летел из аэропорта Шаннон, что в Ирландии, где Зеленский делал небольшую остановку. Приземлился президентский самолет на военной авиабазе Joint Base Andrews, что в штате Мэриленд.

Во время полета в США Владимир Зеленский совершил короткую остановку в Ирландии. Самолет, что летел из Кракова, сел в аэропорту Шеннон на западе страны. Во время этой остановки Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином.