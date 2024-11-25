Самолет загорелся после приземления в аэропорту Антальи

У пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, принадлежащего российской авиакомпании "Азимут", после приземления в турецком аэропорту Антальи загорелся двигатель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт "AirportHaber".

"Власти сообщили, что из-за закрытия взлетно-посадочной полосы посадка самолетов была приостановлена, а некоторые рейсы отложены", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Причина возгорания двигателя выясняется.