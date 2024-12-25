Полицией департамента полиции в Актау задержан гражданин С.А. за нарушение общественного порядка, передаёт BaigeNews.kz.

"Он осуществлял запуск дрона на месте происшествия, создавая препятствия для работы спасательных служб и следственных действий, а также не подчинился законным требованиям сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

В настоящий момент правонарушитель доставлен в управление полиции, где в отношении него будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, стало известно, что происходило в упавшем близ Актау самолёте во время крушения.