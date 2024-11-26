Самолет с пассажирами разбился в Коста-Рике

Легкомоторный самолет Cessna 206 разбился в Костра-Рике неподалеку от столицы Сан-Хосе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на La Nación. На борту судна было шесть человек – пилот и пятеро пассажиров.

Как сообщил замглавы службы гражданской авиации республики Луиса Миранду, самолет направлялся в аэропорт им. Тобиаса Боланьоса в Сан-Хосе, однако из-за плохой видимости воздушная гавань была закрыта.

Поисковые самолеты смогли обнаружить только обломки разбившегося самолета у вершины одной из гор на высоте около 2,2 километра. На месте крушения самолета работает команда спасателей.