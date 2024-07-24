Самолет с пассажирами на борту разбился в Непале

Крушение самолета авиакомпании Saurya Air, на борту которого находились 19 человек, произошло в аэропорту Катманду, передаёт BaigeNews со ссылкой на The Himalayan Times.



По предварительным данным, на месте крушения обнаружено 18 тел, пишет The Kathmandu Post.



Самолет разбился вскоре после взлета с взлетно-посадочной полосы около 11:00 по местному времени. Он должен был вылететь в Покхару.



К месту крушения были направлены пожарные, а также полицейские и военные. Им удалось достать из-под обломков 37-летнего капитана судна, которого отправили в больницу.



О судьбе остальных людей, находившихся на борту, пока не сообщается.