Самолет с пассажирами на борту разбился в Непале
Сегодня, 12:18
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Сегодня, 12:18Сегодня, 12:18
39Фото: соцсети
Крушение самолета авиакомпании Saurya Air, на борту которого находились 19 человек, произошло в аэропорту Катманду, передаёт BaigeNews со ссылкой на The Himalayan Times.
По предварительным данным, на месте крушения обнаружено 18 тел, пишет The Kathmandu Post.
Самолет разбился вскоре после взлета с взлетно-посадочной полосы около 11:00 по местному времени. Он должен был вылететь в Покхару.
К месту крушения были направлены пожарные, а также полицейские и военные. Им удалось достать из-под обломков 37-летнего капитана судна, которого отправили в больницу.
О судьбе остальных людей, находившихся на борту, пока не сообщается.
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