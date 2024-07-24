  • 24 Июля, 12:25
  • BAIGENEWS
Самолет с пассажирами на борту разбился в Непале
Для чего будут проводить сельхозперепись в Казахстане
В Мангистау задерживают руководителей нефтесервисных компаний
Минздрав Казахстана разрабатывает новые меры против приписок медуслуг
6,9 тыс новых рабочих мест создано с начала года на промышленных предприятиях Казахстана
В Кызылорде наблюдается дефицит сжиженного газа
Поддельные сертификаты ЕНТ выявили в Казахстане
12-летняя девочка родила в Павлодарской области
Сель унёс автомобили и повредил мосты в Кыргызстане
В продажу поступила "слепая" кукла "Барби"
Зачем в Астане подняли цену за проезд в автобусах
Названа причина смерти абитуриента на территории КазНУ
Рейдерский захват или развод: что происходит в Wildberries
Житель Актау с помощью ИИ написал песню о дефиците воды
Стали известны подробности об убийстве 17-летнего подростка в Алматы

Самолет с пассажирами на борту разбился в Непале

Сегодня, 12:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
соцсети Сегодня, 12:18
Сегодня, 12:18
39
Фото: соцсети

Крушение самолета авиакомпании Saurya Air, на борту которого находились 19 человек, произошло в аэропорту Катманду, передаёт BaigeNews со ссылкой на The Himalayan Times.

По предварительным данным, на месте крушения обнаружено 18 тел, пишет The Kathmandu Post.

Самолет разбился вскоре после взлета с взлетно-посадочной полосы около 11:00 по местному времени. Он должен был вылететь в Покхару.

К месту крушения были направлены пожарные, а также полицейские и военные. Им удалось достать из-под обломков 37-летнего капитана судна, которого отправили в больницу.

О судьбе остальных людей, находившихся на борту, пока не сообщается.

Самое читаемое

Наверх