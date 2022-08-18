Самолет с опцией бизнес-класса пополнил флот казахстанской авиакомпании

Фото: Телеграм-канал МИИР

Новое воздушное судно приобрела авиакомпания SCAT, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева. Об этом он сообщил в своей Телеграм-канале.

"Друзья, ранее я писал о том, что на сегодняшний день имеет место увеличение пассажиропотока на воздушном транспорте. В свою очередь, это повлияло на цепные задержки рейсов, что вызывает справедливую критику со стороны населения. Проанализировав сложившуюся ситуацию, для оперативного решения вопроса поручил казахстанским авиаперевозчикам приобрести новые самолеты (...) Буквально сегодня флот авиакомпании SCAT пополнился новым бортом. Перевозчик приобрёл современный Boing-737 МАХ 8 емкостью 174 кресла, с опцией бизнес-класса. До середины сентября запланировано получение еще четыре воздушных судов типа Boeing. В целом флот данной авиакомпании будет увеличен до 27 машин", — написал министр.

По словам Ускенбаева, до конца года будут введены в эксплуатацию 14 новых воздушных судов суммарной вместимостью 2,5 тысячи кресел. В частности, парк воздушных судов авиакомпании SCAT пополнится девятью самолетами, Fly Arystan — тремя, Air Аstаnа — двумя. Эти меры намного увеличат провозную емкость, отметил он.