Самолёт с гражданами Индии задержан в Париже по подозрению в контрабанде людьми

Французская полиция посадила самолет с 300 индийскими пассажирами, включая несопровождаемых несовершеннолетних, по подозрению в торговле людьми после "анонимного сообщения", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EuroNews.

Два пассажира были задержаны для допроса. Небольшой аэропорт Ватри под Парижем закрыт.

Самолёт принадлежит румынской чартерной компании Legend Airlines и первоначально должен был лететь из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Манагуа, столицу Никарагуа.

Он приземлился для технической остановки, когда в дело вмешалась полиция.

"Насколько мне известно, это первый случай, когда, казалось бы, целый самолет со всеми пассажирами был посажен по подозрению в торговле людьми. Организованная преступность обладает богатым воображением", — прокомментировал Эммануэль Дауд, юрист, специализирующийся в международном уголовном праве.

Тридцать с лишним членов экипажа, 15 - по маршруту Дубай-Ватри и примерно столько же - по маршруту Ватри-Манагуа, "были опрошены и получили разрешение свободно покинуть самолёт и вернуться домой, если они того пожелают". Об этом сообщила французским СМИ Лилиана Бакайоко, адвокат авиакомпании.

Legend Airlines "выполнила всего несколько рейсов по этому маршруту, всегда для одного и того же неевропейского клиента", добавила она. Также, по словам Бакайоко, компания намерена "выступить в качестве гражданской стороны, если разбирательство будет начато прокурором, или подать жалобу", если оно не будет начато.

Перед окнами зала регистрации аэропорта, а также близлежащих административных зданий были установлены брезентовые палатки. Утром в субботу полиция и жандармерия по-прежнему блокировали доступ в аэропорт.

По словам источника, близкого к расследованию, индийские пассажиры, вероятно, работающие в Объединенных Арабских Эмиратах, могли планировать путешествие в Центральную Америку, чтобы оттуда попытаться нелегально попасть в США или Канаду.