26 марта в аэропорту Нового Уренгоя произошел инцидент с грузовым самолетом Ан-12, который следовал из Сабетты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. При заходе на посадку у воздушного судна возникла неполадка — левая стойка шасси не закрепилась, в результате чего самолет опрокинулся на левый бок.

К счастью, на борту находились восемь членов экипажа, и все они остались живы и не пострадали. Разлив топлива также не был зафиксирован, что минимизировало риски.