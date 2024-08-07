Самолет FlyArystan был поврежден в аэропорту Астаны

Группа компаний Air Astana сообщает, что 5 августа 2024 года оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, что привело к его вынужденной стоянке на несколько дней, передаёт BaigeNews. В частности, была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами.

"Стоимость ремонта будет значительной, но основная проблема заключается в негативном влиянии вынужденного простоя самолета на расписание авиакомпании, включая каскадные задержки и возможные отмены рейсов. Авиакомпания сожалеет о возникшем непредвиденном сбое, который усугубляет показатели пунктуальности и другие операционные сложности, с которыми Группа регулярно сталкивается в аэропорту Астаны с начала летнего сезона", - говорится в сообщении компании.

Air Astana призывает международный аэропорт Астаны принять срочные меры для устранения факторов, негативно влияющих на своевременность рейсов.