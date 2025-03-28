Пассажиры рейса КС193 авиакомпании Air Astana, следовавшего из Алматы в Нячанг (Вьетнам), столкнулись с неожиданной задержкой. Самолет несколько часов находился в воздухе, кружил над городом, после чего совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе авиакомпании объяснили, что причиной возврата воздушного судна стала техническая неисправность.

"Во время ожидания рейса в терминале пассажирам были предоставлены горячее питание и напитки, а также, при необходимости, трансфер и размещение в гостинице. Позже пассажиров отправили в пункт назначения на другом самолете в 07:15. Мы приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в Air Astana.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал, а задержка не повлияла на дальнейшее расписание авиакомпании.