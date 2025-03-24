Самолет Air Astana экстренно сел в Баку
Сегодня, 09:38
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Сегодня, 09:38Сегодня, 09:38
46Фото: aviata.kz
Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Oxu.az.
Airbus A321 выполнял рейс Тбилиси - Алматы. Капитан судна запросил посадку из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.
После поступления запроса кризисный центр аэропорта был мобилизован, наземные службы оперативно скоординированы, и приняты все необходимые меры безопасности. Самолет успешно приземлился в 00:25 по местному времени (01:25 по времени Астаны).
"Пассажиру незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в одну из городских больниц для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
Остальных пассажиров разместили в отеле. Рейс в Алматы авиакомпания отложила.
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