Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Oxu.az.

Airbus A321 выполнял рейс Тбилиси - Алматы. Капитан судна запросил посадку из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

После поступления запроса кризисный центр аэропорта был мобилизован, наземные службы оперативно скоординированы, и приняты все необходимые меры безопасности. Самолет успешно приземлился в 00:25 по местному времени (01:25 по времени Астаны).

"Пассажиру незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в одну из городских больниц для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Остальных пассажиров разместили в отеле. Рейс в Алматы авиакомпания отложила.





