Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы

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В Алматы определили зоны ограничения передвижений арендных электросамокатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения и комфорта горожан на территории общественных пространств акиматом города Алматы совместно с кикшеринговыми компаниями введены ограничения зон передвижения арендных электросамокатов", - говорится в сообщении администрации.

Так, передвижение микромобильного транспорта запрещено:

в парке "Южный",

в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев,

в парке Культуры и отдыха,

в Парке имени Первого президента.

Также запрет выставлен на территории:

сквера "Северный"

сквера перед КБТУ,

в Ботаническом саду,

на пешеходной зоне Арбата (по проспекту Жибек жолы от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана),

на Терренкуре.

Кроме того, ограничения скорости до 10 километров в час введены на территории пешеходной зоны по улице Панфилова и в сквере по улице Макатаева между улицами Желтоксан и Чайковского.

На всех указанных участках, а также по улице Тулебаева электросамокаты теперь парковать запрещено.

В акимате уточнили, что все ограничения будут отражены в приложениях компаний, предоставляющих сервис аренды элеткросамокатов в мегаполисе.