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Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы
В Алматы определили зоны ограничения передвижений арендных электросамокатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
"В целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения и комфорта горожан на территории общественных пространств акиматом города Алматы совместно с кикшеринговыми компаниями введены ограничения зон передвижения арендных электросамокатов", - говорится в сообщении администрации.
Так, передвижение микромобильного транспорта запрещено:
- в парке "Южный",
- в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев,
- в парке Культуры и отдыха,
- в Парке имени Первого президента.
Также запрет выставлен на территории:
- сквера "Северный"
- сквера перед КБТУ,
- в Ботаническом саду,
- на пешеходной зоне Арбата (по проспекту Жибек жолы от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана),
- на Терренкуре.
Кроме того, ограничения скорости до 10 километров в час введены на территории пешеходной зоны по улице Панфилова и в сквере по улице Макатаева между улицами Желтоксан и Чайковского.
На всех указанных участках, а также по улице Тулебаева электросамокаты теперь парковать запрещено.
В акимате уточнили, что все ограничения будут отражены в приложениях компаний, предоставляющих сервис аренды элеткросамокатов в мегаполисе.
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