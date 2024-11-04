Самогонный аппарат взорвался и разнёс две квартиры в многоэтажке

В российском городе Вологда взорвался самогонный аппарат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РФ.

Инцидент произошёл на втором этаже пятиэтажки.

"Из-за хлопка самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки. Несущие конструкции не пострадали. Травмы получили четыре человека, двое из них госпитализированы", – сообщили в МЧС.

На месте работают 28 специалистов и девять единиц техники МЧС России.