Самое высокое здание в мире подсветили цветами российского флага в память о жертвах теракта

Небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае был окрашен в цвета российского флага в память о жертвах террористической атаки в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

На фасаде самого высокого здания в мире, насчитывающего 163 этажа, появилась надпись "Объединённые Арабские Эмираты поддерживают Россию" на арабском и английском языках. Акция, организованная властями Дубая и девелоперской компанией Emaar, которой принадлежит здание, продлилась несколько минут.

Кроме того, как сообщило информационное агентство WAM, в цвета российского флага были окрашены здания Университета Халифы, нефтяной компании ADNOC, выставочной компании ADNEC, суверенного фонда Mubadala, муниципалитета Абу-Даби, а также мост шейха Заида, гостиница Burj Al Arab и архитектурная достопримечательность Дубайская рамка.