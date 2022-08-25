"Самое худшее, что нет синхронизации": бизнесвумен сравнила цифровизацию Турции и Казахстана

Фото: publicdomainpictures.net

Гражданка Казахстана Раушан Ахметуллакызы, проживающая в Турции, на своей странице в Facebook рассказала о различиях системы обслуживания населения в двух странах, передаёт BaigeNews.kz.

Известная бизнесвумен и общественный деятель пожаловалась на "прелести" турецкой системы обслуживания в госорганах. По словам Раушан, ей понадобился целый день только для того, чтобы собрать документы на продление ВНЖ в Турции.

"Ездили из одной конторы в другую, заметьте, одна контора от другой находится друг от друга в сотнях километров. Учитывая ещё и трафик, пробки. При этом все эти конторы, оказывающие госуслуги, работают только с 9:00 до 16:30. Мы с дочкой удивлялись плохой организации и абсолютному отсутствию цифровизации в многомиллионной могущественной стране Турции", – написала Раушан.

Автор поблагодарила владельцев одного из банков Казахстана, активно внедряющих цифровизацию в работе компании. Разбалованных цифровыми возможностями казахстанцев удивило отсутствие оплаты госуслуг в Турции напрямую через телефон.

"Самое худшее, что каждое ведомство не синхронизировано ни с кем, одно и то же ведомство, но разные конторы имеют свои правила. Открыть счёт в банке – проблема, прописаться по адресу – проблема, заверить документ – проблема. И это даже при наличии денег. В Казахстане всё через Egov, а нынче через банковское приложение, всё моментально, легко и просто, не выходя из дома. Много важных услуг, причём бесплатно! А здесь – за всё плати, там заплати, тут заплати, а на услуги такси только за один день поездки туда-сюда за документами я оплатила 150 долларов", - посетовала автор.

Казахстанка отметила, что в последнее время получить госуслуги у нас в стране становится всё проще. Через мобильные приложения можно заключить брак, открыть бизнес, получить лицензию на многие виды деятельности, обновить водительские права, прописаться и даже развестись. И всё это можно сделать не выходя из дома, со своего компьютера или смартфона.

"А паспорт у нас за один день получить можно, а тут чтобы гражданину Турции получить паспорт потребуется 1,5-2 месяца, а то и три месяца. Захотелось расцеловать всех казахстанских таксистов! И работников ЦОНа тоже, прям каждого! И Багдата Мусина прям обнять до удушья. А мы же это не ценим будучи в Казахстане", – добавила бизнесвумен.

Казахстанка даже дала совет турецкому президенту, как получить больше голосов на следующих выборах. Лайфхак прост – пригласить в Турцию казахстанцев для организации процесса цифровизации госуслуг.