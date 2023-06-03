Самое длинное лоскутное одеяло сошьют в Астане в честь Дня госсимволов

Фото: pixabay/Lena1964

В честь Дня Государственных символов РК, который отмечают 4 июня, в столице пройдёт более 600 имиджевых мероприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

4 июня в 9:30 на площади "Қазақ елі" можно будет посетить ярмарку ремесленников и дефиле декоративной национальной одежды в рамках проекта "Аламан құрақ", где участники сошьют самое длинное лоскутное одеяло "Құрақ көрпе", планируется установить новый рекорд "Книги рекордов Казахстана".

В 10:00 на площади монумента "Байтерек" состоится праздничное мероприятие "Менің рәміздерім", в ходе концертной программы пройдет военно-музыкальный фестиваль "Әскери керней-2023" от лучших военных оркестров Республики Казахстан.

В это время с площади "Государственных символов" начнётся традиционный автопробег с участием более 50 автомобилей и мотоциклов.

В праздничный день с 11:00 до 18:00 часов на Youtube-канале акимата города Астаны состоится телемарафон "Ел рәміздері-еркіндік нышаны".

В 12:00 на ипподроме "Казанат" стартует турнир по республиканской байге: "Кунан", "Жорга", "Топ", "Аламан".

В 17:00 жители и гости столицы могут насладиться творческим концертом народной артистки Республики Казакстан Нуржамал Усенбаевой "Еліме тағзым" в Государственной академической филармонии им. Е.Рахмадиева.

Стоит отметить, в течение дня в честь праздника в столице планируется проведение множества разноплановых мероприятий на любой возраст, в их числе информационные часы, книжные выставки, различные познавательные турниры, конкурсы рисунков и произведений, принятие присяги молодыми государственными служащими, акции и других.