"Самое депрессивное и многозадачное поколение" – книга о "детях 90-х" вышла в Казахстане

Казахстанцам, родившимся в 90-х, посвятили книгу, передает BaigeNews.kz. Предприниматель Виктор Елисеев провёл целое исследование о том, почему поколение миллениалов (так называют тех, кто родился в 1986-2000 годах) существенно отличается от остальных. По словам автора, на становление казахстанских "детей 90-х" повлияли многие факторы: от развала СССР до различных мировых событий.

Но почему именно миллениалы стали объектом изучения? Елисеев говорит, что его интерес начался с одного небольшого, но важного события в его жизни.

"Работая генеральным директором одной крупной компании, я столкнулся с такой ситуацией, что один из моих сотрудников уволился по личной инициативе. При том, что внутри компании он был успешным сотрудником, мы его ценили. У него был большой хороший соцпакет, хорошая ставка, одна из лучших на рынке. И когда мы начали разбираться вместе с HR-специалистом, то выяснили, что молодой человек перешёл в другую компанию на должность ниже и с зарплатой поменьше. И условия, которые представляли ему на новом месте, были, на мой взгляд, несопоставимы с теми, которые предоставляли ему мы. Я начал исследовать этот вопрос, разбираться, что мотивирует молодых людей менять работу, как они влияют на процесс управления, менеджмента и так далее", – рассказывает Виктор Елисеев.

Так родилась идея написать книгу. Материала для исследования оказалось много. Миллениалы сегодня составляют самую крупную демографическую группу Казахстана, в ней насчитывается около пяти млн человек, а это 60% рабочей силы страны. В исследовании Елисеева приняли участие более 400 казахстанцев. Изначально проект преследовал цель выяснить, как "дети 90-х" влияют на эволюцию развития казахстанских компаний. Елисеев хотел помочь HR-специалистам правильно выстраивать взаимодействие, больше понимать ценности будущих работников. Но в итоге книга охватила практически все сферы жизни миллениалов.

"Я понял, что это поколение, которое не мотивируется в основном деньгами в отличие, от предыдущих. И это поколение является самым депрессивным на сегодняшний момент. Они сильно разочарованы в своей жизни, как правило. У них совершенно другое отношение к активам, формату жизни, к приобретению имущества. То есть у них очень много отличий от тех поколений, которые исторически сложились: это бумеры, это поколение Х", – говорит автор книги "Дети 90-х".

Елисеев назвал пять главных отличий миллениалов от других поколений:

1. Рождённые в 90-е склонны переоценивать свои возможности на этапе взросления. Причина в том, что родители, воспитывая миллениалов, говорили им, что они непременно достигнут больших высот, и мир ждёт их. Однако, зайдя на рынок труда, поколение 90-х столкнулось с реальностью и трудностями, которые не совпадали с их ожиданиями. В результате чего их уверенность в себе пошатнулась.

2. Миллениалы живут здесь и сейчас. Они не хотят планировать будущее, а хотят тратить деньги на путешествия и эмоции.

3. Отношение к карьере. Предыдущие поколения (бэби-бумеры и Х) выбирали вертикальный путь карьеры, когда устраиваешься на работу в одну компанию и растёшь в должности постепенно. При этом они привязаны к работодателю, компании. А миллениалы выбирают горизонтальный путь карьеры, когда ты пять дней в неделю можешь работать, допустим, журналистом, а в пятницу вечером быть диджеем, на выходных – фотографом, и всё это спокойно совмещать. Это очень хорошее и стильное качество, которое отличает детей 90-х – многозначность.

4. Отношение к эмоциям и новому опыту – для миллениалов очень важны путешествия. Они очень сильно заточены на то, чтобы увидеть как можно больше стран и стремятся получить новый опыт.

5. У них большое желание изменить мир к лучшему, к большему. Поэтому среди миллениалов большое количество волонтёров. Миллениалы в принципе являются основной массой волонтёров. Они стремятся к изменениям не только внутри своей семьи, но и в глобальном понимании.

34-летняя Индира Галимова – типичный представитель поколения 90-х. Она очень активна в жизни, помимо работы успевает заниматься волонтёрством. У девушки – огромный список хобби. Индира занимается танцами, боксом, недавно попробовала водные виды спорта. Её родные не перестают удивляться тому, как девушка постоянно находится в поиске нового опыта и ощущений. Конечно, она часто путешествует. Но самые важные изменения в её жизни произошли недавно – из госслужбы, стабильной и комфортной работы, где она сделала хорошую карьеру и занимала высокий пост, внезапно ушла в бизнес. Индира открыла магазин одежды и теперь продвигает красоту среди женщин.

"Такую тенденцию я замечаю у многих моих ровесников. Мы как-будто спешим пожить. Пробуем всё, меняем хобби, работу и даже место жительства. Тем, кто родился в 90-х, перевалило уже за 30 лет. Но у них как будто жизнь только начинается. К 30 годам многие из нас нашли смысл жизни. Я, например, резко поменяла сферу деятельности. В один день я поняла, что карьеру на госслужбе я не хочу, офисная работа и зависеть от кого-то – не для меня. Нашла себя в творчестве. Так я называю свой бизнес. Со сменой работы наладилась и личная жизнь", – поделилась Индира.

Автор книги "Дети 90-х" Виктор Елисеев отмечает, что миллениалы из Казахстана отличаются от ровесников из других стран, в частности, из России. Наши соотечественники чтят старшее поколение, и для них важное место в жизни занимают традиционные ценности, говорит он. В остальном рождённые в девяностые на территории СНГ имеют общие взгляды на жизнь, общие паттерны поведения и даже одинаковые проблемы. Несомненно, это поколение вызывает большой интерес у исследователей.