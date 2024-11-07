Самое большое село в Казахстане активно благоустраивается
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Село Бейнеу, расположенное в Мангистауской области, считается самым крупным населенным пунктом в стране, его площадь составляет 51 тысячу гектаров и в нем проживает 57 тысяч жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу акимата Мангистауской области.
В Бейнеу насчитывается 154 улицы, из них заасфальтированы 66.
"В целях создания комфортных условий для жителей проведено уличное освещение на 127 улицах. В настоящее время ведется замена 553 изношенных столбов. Стоимость проекта – 108 миллионов тенге", - сообщает пресс-служба акимата.
Кроме того, на улицах села дополнительно установлены 589 уличных фонарей. В дальнейшем планируется постепенно обновить уличное освещение и в других населенных пунктах, входящих в состав Бейнеуского района.
В этом году в селе введено в эксплуатацию 18 новых пассажирских автобусов, которые оснащены электронной системой оплаты проезда.
"В Бейнеу для малообеспеченных строятся новые дома. На эти цели из республиканского бюджета выделено 284 миллиона тенге. До конца года будет завершено строительство 20 домов, ключи от которых будут переданы гражданам из социально уязвимых слоев населения, ожидающим своей очереди на получение жилья", - дополнили сотрудники акимата.
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