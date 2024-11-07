Самое большое село в Казахстане активно благоустраивается

Село Бейнеу, расположенное в Мангистауской области, считается самым крупным населенным пунктом в стране, его площадь составляет 51 тысячу гектаров и в нем проживает 57 тысяч жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу акимата Мангистауской области.

В Бейнеу насчитывается 154 улицы, из них заасфальтированы 66.

"В целях создания комфортных условий для жителей проведено уличное освещение на 127 улицах. В настоящее время ведется замена 553 изношенных столбов. Стоимость проекта – 108 миллионов тенге", - сообщает пресс-служба акимата.

Кроме того, на улицах села дополнительно установлены 589 уличных фонарей. В дальнейшем планируется постепенно обновить уличное освещение и в других населенных пунктах, входящих в состав Бейнеуского района.

В этом году в селе введено в эксплуатацию 18 новых пассажирских автобусов, которые оснащены электронной системой оплаты проезда.