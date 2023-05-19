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  • Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане
Акорда Сегодня, 11:38
384
Сегодня, 11:38
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Фото: Акорда

Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане

 В Сиане завершился саммит "Центральная Азия – Китай", где участвовали президенты шести стран. По итогам встречи главы государств подписали Сианьскую декларацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что следующий саммит пройдёт в Казахстане в 2025 году.

На саммите Касым-Жомарт Токаев отметил важность взаимодействия и сотрудничества Казахстана и Китая. 

"Как ближайший сосед и надежный партнер Китая, мы будем продолжать активное участие в реализации совместного строительства "Пояса и Пути", - сказал глава государства. 

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Сегодня, 11:38
384
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