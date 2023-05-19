Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане

Фото: Акорда

В Сиане завершился саммит "Центральная Азия – Китай", где участвовали президенты шести стран. По итогам встречи главы государств подписали Сианьскую декларацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что следующий саммит пройдёт в Казахстане в 2025 году.

На саммите Касым-Жомарт Токаев отметил важность взаимодействия и сотрудничества Казахстана и Китая.