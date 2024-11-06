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Саммит стран ОТГ: президенты подписали ряд важных документов

Сегодня, 14:25
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akorda.kz Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25
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Фото: akorda.kz

В Акорде сообщили, что в Бишкеке по итогам саммита Организации тюркских государств были подписаны решения и декларация, передаёт BaigeNews.kz.

Этот следующие документы:

  • Декларация 11-го Саммита Организации тюркских государств;
  • Решение о "Зеленом видении тюркского мира: единстве устойчивого будущего";
  • Решение об объявлении города Бишкека Цифровой столицей Организации тюркских государств на 2025 год;
  • Решение о награждении Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Высшим орденом Тюркского мира";
  • Решение о принятии Хартии Тюркского мира;
  • Решение о назначении заместителей Генерального секретаря Организации тюркских государств;
  • Решение о "Положении о Постоянных представителях Организации тюркских государств";
  • Решение о флагах организаций тюркского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Токаев предложил тюркским странам создать единое информпространство.

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