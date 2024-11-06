Саммит стран ОТГ: президенты подписали ряд важных документов
Сегодня, 14:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
108Фото: akorda.kz
В Акорде сообщили, что в Бишкеке по итогам саммита Организации тюркских государств были подписаны решения и декларация, передаёт BaigeNews.kz.
Этот следующие документы:
- Декларация 11-го Саммита Организации тюркских государств;
- Решение о "Зеленом видении тюркского мира: единстве устойчивого будущего";
- Решение об объявлении города Бишкека Цифровой столицей Организации тюркских государств на 2025 год;
- Решение о награждении Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Высшим орденом Тюркского мира";
- Решение о принятии Хартии Тюркского мира;
- Решение о назначении заместителей Генерального секретаря Организации тюркских государств;
- Решение о "Положении о Постоянных представителях Организации тюркских государств";
- Решение о флагах организаций тюркского сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Токаев предложил тюркским странам создать единое информпространство.
Самое читаемое
- Вахта в полном одиночестве в горах: как алматинец 27 лет работает мотористом ГЭС
- Важная тема LIVE: На полный ремонт теплосетей СКО потребуется 19 лет
- Важная тема LIVE: Шесть триллионов тенге на дороги сомнительного качества
- Близ Алматы произошло новое землетрясение
- Трамп или Харрис: Как изменятся отношения Казахстана и США после выборов