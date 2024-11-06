Саммит стран ОТГ: президенты подписали ряд важных документов

В Акорде сообщили, что в Бишкеке по итогам саммита Организации тюркских государств были подписаны решения и декларация, передаёт BaigeNews.kz.

Этот следующие документы:

Декларация 11-го Саммита Организации тюркских государств;

Решение о "Зеленом видении тюркского мира: единстве устойчивого будущего";

Решение об объявлении города Бишкека Цифровой столицей Организации тюркских государств на 2025 год;

Решение о награждении Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Высшим орденом Тюркского мира";

Решение о принятии Хартии Тюркского мира;

Решение о назначении заместителей Генерального секретаря Организации тюркских государств;

Решение о "Положении о Постоянных представителях Организации тюркских государств";

Решение о флагах организаций тюркского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Токаев предложил тюркским странам создать единое информпространство.