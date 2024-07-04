Саммит ШОС в Астане: прямой эфир

В Астане начинает свою работу Саммит ШОС. Саммит впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс", передаёт BaigeNews.kz.

Ожидается, что в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС будет принята Астанинская декларация, 20 решений, 3 заявления глав государств, в числе которых Инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС". Историческим станет решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.