Саммит ШОС в Астане: Почему страны объединяются вокруг организации

Астана принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Доктор политических наук, профессор, президент Международного центра геополитического прогнозирования "Восток-Запад" Карлыгаш Нугманова в интервью BaigeNews.kz рассказала о его проведении и о том, каких решений ждать по итогам масштабного мероприятия.

"ШОС не должна оставаться в стороне от общемировых процессов"

По мнению эксперта, ШОС успешно справляется с функцией сотрудничества, при этом не ущемляя суверенитет стран-участниц.

"ШОС, представляющая собой взаимовыгодное многостороннее сотрудничество, выступает локомотивом построения справедливого и демократического порядка, основывающегося на принципах подлинного равноправия, свободного от диктата и силового давления. По убеждению Главы государства, ШОС не должна оставаться в стороне от общемировых процессов, и именно поэтому Казахстан предложил совместно разработать Инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", - сказала эксперт.

Карлыгаш Нугманова подчёркивает, что ШОС была создана для укрепления безопасности в центральноазиатском регионе. Именно вопросы региональной и мировой безопасности, включая борьбу с религиозным фундаментализмом, сепаратизмом и терроризмом, превалировали в повестке новой международной организации в начале XXI века.

Помимо этого, за время существования ШОС стала удобной международной площадкой, что подчеркивает её значимость на международной арене, считает эксперт.

В связи с этим интерес к организации крайне высок. Карлыгаш Нугманова подчёркивает, что организация даёт возможность сотрудничать ради общего будущего без навязанных ограничений и без продвижения выгоды какой-то одной страны.

"Риторика построения независимой от НАТО архитектуры безопасности и оформления новых центров многополярного мира, а также участие крупнейших игроков — России и Китая — смогли привлечь в ШОС новых партнёров. Интерес к организации заметно вырос после решения США о выводе войск из Афганистана в 2014 году, а вступление в ШОС Индии и Пакистана в 2017 году окончательно закрепило за ней статус большого азиатского политического форума. Хотя какого-либо существенного влияния на региональную безопасность её мероприятия не оказывали. Члены ШОС понимают, что на основе взаимоуважения возможно конструктивное сотрудничество. Вот поэтому, собственно, все объединяются вокруг ШОС, которая не является военным союзом. Международное сотрудничество для большинства людей, проживающих на планете, должно осуществляться именно в таком формате", - говорит эксперт.

Саммит в Астане

Проведение саммита в Астане является значимым событием. Казахстан, как страна-участница ШОС, показал, что может стать ключевым игроком в урегулировании международных противоречий, говорит эксперт. Такой подход позволяет нашей стране ориентироваться в сложных дипломатических ситуациях и прокладывать путь к компромиссу, примирению и влиянию на глобальную повестку.

"На саммит возлагаются ожидания одного из крупных мероприятий “Глобального Юга”, так как помимо лидеров Китая, Турции и России ожидается приезд глав Индии, Пакистана, руководства Ирана и многих других", - говорит Карлыгаш Нугманова.

На саммите в Астане ожидается, что Белоруссия присоединится к ШОС. Эксперт считает это историческим расширением.

"Вслед за Ираном членом ШОС становится Белоруссия. Это первая страна ШОС, которая не имеет территории в Азии и полностью находится в Европе. Принятие Белоруссии в ШОС действительно станет историческим, что подтверждает статус ШОС как не просто организации в Азии, а глобального игрока. Белоруссия - первое государство ШОС, которое не имеет территориального присутствия в Азии. Следующие страны в очереди - Сербия и члены НАТО Турция и Венгрия".

По словам Карлыгаш Нугмановой, ключевая задача Казахстана заключается в усилении своего присутствия в ШОС.

Большое влияние на экономическую ситуацию в регионе оказывает Китай. Эта страна неизменно сохраняет позицию ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана, говорит эксперт.

"Китай с каждым годом всё серьёзнее влияет на экономическую ситуацию в регионе. Он стимулирует сотрудничество стран ШОС в этой сфере, настаивая на создании свободной торговой зоны и инфраструктуры для торговли и инвестиций. Втягивая экономики стран Центральной Азии в орбиту своих экономических интересов, КНР рассматривает их как надёжные рынки сбыта своих товаров. По итогам прошлого года Китай вошел в первую четверку крупнейших зарубежных инвесторов Казахстана, вложив в 2023 году около двух миллиардов долларов прямых инвестиций, что на 16,4 процентов выше показателя 2022 года. В целом, совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил более 25 миллиардов долларов", - говорит эксперт.

Карлыгаш Нугманова подчеркивает, что ШОС не является военным альянсом и ее деятельность направлена не на военную защиту. Основная цель организации — обеспечение мира, совместного процветания стран-участниц, стабильности и безопасности в регионе и за его пределами.