Саммит ШОС в Астане: ожидания и перспективы

3 июля в Астане стартует двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Его уже называют самым значимым международным событием последних лет и ждут от него грандиозных решений. С чем связаны такие ожидания, и в чем важность выдвигаемых в казахстанской столице инициатив, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

Предыдущий саммит Шанхайской организации сотрудничества проводился в виртуальном формате. А это означает, что последний раз главы государств-членов встречались два года назад – в Самарканде. Считается, что именно очные встречи лидеров наиболее эффективны и содержательны. Наверное, неспроста на Астанинском саммите помимо общих мероприятий, запланировано много двусторонних встреч между лидерами государств, у которых "накопились" общие актуальные проблемы.

Широкий обмен мнениями предполагает и сама тематика предстоящего саммита – "Укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию". Она как никогда актуальна в сегодняшней геополитической ситуации.

Впервые саммит будет проходить в формате ШОС+. То есть кроме государств-членов участие будут принимать страны-наблюдатели и партнеры по идеологии. Кроме того, Казахстан как председатель имеет право пригласить другие государства для участия. Поэтому можно смело заявить, что предстоящий саммит будет особенным.

Какова роль инициатив Казахстана в рамках ШОС?

Накануне своего председательствования в ШОС Казахстан обозначил своё видение дальнейшего развития организации. В своем выступлении на Делийском саммите Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд инициатив. Все они, как считают эксперты, могут сыграть большую роль в развитии объединения.

За мир во всём мире

На прошлом саммите в Дели была предложена инициатива о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Предлагалось принять всеобъемлющий документ, где были бы заложены принципы укрепления мер доверия, также поддержания стабильности и безопасности.

Также предлагалось обновить программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму и принять антинаркотическую стратегию.

Пул свободных денег и использование ТМТМ

Казахстанской стороной предложено проработать возможность совместного институционного фонда организации.

Заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК Аманкельды Таженов считает эту инициативу особенно важной. По его словам, в рамках ШОС необходимо создать пул свободных денег, которые можно было бы вложить в перспективные, многосторонние проекты на пространстве ШОС. В этом плане Казахстан предлагает использовать возможности МФЦА.

Кроме того, большое внимание Казахстан во время своего председательствования обращал на подключение партнеров по ШОС к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Актуальность этой инициативы повышается в нынешних условиях, когда из-за конфликтных ситуаций в некоторых регионах появилась необходимость в транзитно-транспортных путях. В этой связи роль Центральной Азии, Казахстана очень сильно подросла в логистических цепочках. Эксперты считают, что эта инициатива помогла бы оживить и помочь странам ШОС в перенаправлении, переформатировании логистических цепочек.

В энергетическом сотрудничестве Казахстаном была предложена идея разработать энергетическую стратегию ШОС. В настоящее время работа над этим документом ведется. Эксперты говорят, что он будет принят на Астанинском саммите ШОС.

Сотрудничество в цифровом развитии

В последнее время большое значение в международных отношениях имеет цифровая повестка. Казахстан, у которого самые высокие показатели по цифровому развитию среди государств-членов ШОС, высокое место по индексу развития электронного правительства, предложил целый ряд инициатив. Лидер нашей республики считает, что нужно всё-таки решать проблему цифрового разрыва между странами и социальными группами. Потому что это цифровое неравенство в связи с развитием IT-технологий очень сильно влияет как на развитие экономики стран ШОС, так и на жизнь простых людей.

Аманкельды Таженов рассказывает, что Казахстан готов поделиться своим опытом с членами ШОС, а также намерен трансформироваться в цифровой хаб на пространстве ШОС.

"В своё время была инициатива. Этот вопрос прорабатывается. Я думаю, было бы неплохо провести цифровой форум организации на территории Казахстана", - сказал эксперт.

Экологические вопросы

Особое значение для членов ШОС имеет сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. Именно поэтому 2024 год объявлен Годом экологии ШОС. Кстати, это тоже было инициативой Казахстана. Её поддержали все страны-члены ШОС.

Были разработаны десятки важных документов. Они касаются сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма, эффективного управления отходами.

С начала года уже проведено большое количество мероприятий. Они находят продолжение.

Также Казахстаном была предложена программа партнерства по справедливому энергетическому переходу. Это также должно послужить укреплению взаимодействия в сфере экологии.

Культура не на последнем месте

Как известно, без углубления культурно-гуманитарных связей, без роста взаимопонимания между народами, без уважения культурных традиций и обычаев государств-членов невозможно выстроить какой-то политический диалог и торгово-экономическое взаимодействие. Аманкельды Таженов утверждает, что в культурно-гуманитарной сфере на пространстве ШОС за эти годы было сделано очень много. Например, по устранению искусственных препятствий и барьеров для общения людей. С прошлого года в Казахстане введен безвизовый режим для граждан Индии, Кыргызстана, Китая, что будет способствовать не только развитию взаимного туризма, но также росту взаимопонимания между людьми.

Каково значение Астанинского саммита

Эксперт Аманкельды Таженов считает, что значение саммита ШОС имеет геополитический аспект.

"В условиях роста геополитической турбулентности, усугубления конфликтных ситуаций в некоторых регионах вот так вот встретиться государствам, которые представляют практически 65% территории Евразии, около 50% населения. Когда примут соответствующий итоговый документ, где будет отражена позиция этих стран, которая предлагает меры по укреплению доверия между странами, по установлению стабильности, поддержанию безопасности. Конечно, это будет очень большое значение. Не случайно в работе предстоящего саммита будет принимать участие генеральный секретарь ООН", - сказал Таженов.

Также в рамках этого саммита произойдет расширение ШОС. Уже анонсировано, что Беларуси будет предоставлен статут государства-члена ШОС. Теперь в ШОС будет 10 стран.

Эксперты считают, что ежегодное расширение рядов ШОС говорит о том, что это не закрытая структура, это действительно открытая организация, готовая к сотрудничеству с другими странами в различных направлениях – в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, экологической, климатической сферах. А предстоящий саммит докажет, что ШОС стала неотъемлемым элементом системы международных отношений. ШОС будет и дальше вносить свой вклад в укрепление международной стабильности.

Бывший министр иностранных дел Казахстана Тулеутай Сулейменов отметил, что участники саммита едут в Астану с надеждой.

"Я уверен в том, что будут приняты очень серьезные документы по дальнейшему развитию и укреплению этого регионального объединения, которое уже в международном сообществе пользуется уважением и авторитетом", - сказал Сулейменов.

Чем привлекательна ШОС?

За 20 лет ШОС прошла большой путь. Если основателями данной организации были 6 стран, включая Казахстан. Теперь эта организация уже охватывает 26 стран. Это – члены, наблюдатели и партнеры по диалогу. Количество заявок на присоединение, вовлечение в работу с каждым годом растет. Это в первую очередь связано с тем, что ШОС зарекомендовала себя как эффективная платформа для диалога и сотрудничества между различными странами. Она способствует укреплению доверия и взаимопонимания между государствами, что особенно важно в условиях современных геополитических вызовов.

"Мне кажется, ШОС будет расти, и приобретать еще больший авторитет на международной арене. В 2001 году, когда создавалась эта организация, были прописаны так называемый Шанхайский дух. Все призывали, давайте в этой организации будем поддерживать шанхайский дух. В чем он заключается? Уважение друг к другу. Взаимный учет интересов, уважение суверенитета этих стран, развитие сотрудничества в различных сферах, поддержание стабильности на пространстве ШОС. То есть ШОС с первых дней своего функционирования была ориентирована на диалог и сотрудничество. То есть никто упрекнуть в том, что решения, действия или документ ШОС направлен на конфронтацию, разделение мира. ШОС призывает к диалогу. В этом мире, который начинает все больше и больше делиться, ШОС будет востребована как организация, призывающая к миру и согласию", - сказал Аманкельды Таженов.

Тулеутай Сулейменов согласен с этим мнением. Он отмечает, что ШОС сегодня является одной из самых активных и авторитетных международных организаций. По его словам, хоть организация сравнительно молодая, она достигла заметных успехов в своем развитии и привлекает к себе внимание всего международного сообщества.

"К этой организации проявляют большой интерес США, Южная Корея, страны Евросоюза, НАТО, ОБСЕ. Они следят за ШОС. Потому что авторитет этой организации довольно высокий и перспективный. Несмотря на пандемию и другие обстоятельства, она выжила и постоянно укрепляется", - утверждает экс-министр.

Он добавил, что развитие ШОС будет продолжаться. На это есть немало резервов. Тем более с учетом завершения процесса присоединения Индии и Пакистана.