Саммит ШОС в Астане может выступить одним из механизмов поиска компромиссов - эксперт

3-4 июля Астана примет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заместитель директора Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Рустем Мустафин в интервью BaigeNews.kz рассказал о том, какие вопросы будут обсуждены и каких решений ждать по его итогам масштабного мероприятия.

"Необходимость "сверять часы" друг с другом"

Эксперт отмечает, что ШОС объединяет государства, на долю которых приходится около 40 процентов мирового населения и четверть мирового ВВП. Это составляет более 23 трлн долларов США. Саммит в Астане важен для всех участников организации. На нем будут обсуждены вопросы региональной безопасности. Особенно эта тема актуальна на фоне геополитической ситуации в мире.

"Международные акторы в лице государств ищут способы переубедиться и переподтвердить, что установленные ранее механизмы в условиях международной неопределенности все еще могут действовать. Более того, возникла необходимость чаще "сверять часы" друг с другом, чтобы присутствовала хоть какая-то предсказуемость, и ШОС выступает площадкой, на которой сделать это представляется пока еще возможным. Соответственно, проведение саммита ШОС в Астане имеет глубокое значение для Казахстана в контексте укрепления региональной безопасности, сотрудничества между государствами, экономического развития, культурного обмена. И если раньше, при реализации каких-либо международных инициатив нашей страной, цель поддержания своего международного престижа или его повышение стояла на переднем плане, то сегодня она уже не является главной, уступив место необходимости реального решения проблем", - говорит Рустем Мустафин.

Эксперт напомнил, что президент Казахстана на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ШОС обозначил главные вопросы, которые будут рассматриваться на саммите в Астане. Тогда президент отметил, что за 2023 год число региональных и локальных конфликтов выросло почти на 30 процентов. Он подчеркнул важность совместных действий против терроризма, сепаратизма и экстремизма, предложив принять соответствующую программу на 2025–2027 годы.

"Тема саммита важна как с теоретической, так и практической точек зрения. Чем больше государства взаимосвязаны между собой через разнообразные обязательства и институты, тем выше будет предсказуемость их поведения, стремление к сотрудничеству, а уровень конфликтного потенциала будет уменьшаться. Государства, которые активно взаимодействуют друг с другом через торговые, экономические и политические связи, становятся более предсказуемыми в своих действиях. Когда страны связаны множеством обязательств и договоров, они вынуждены учитывать последствия своих действий для своих партнеров. Это уменьшает вероятность внезапных и агрессивных действий, поскольку любые конфликты могут негативно сказаться на их собственном благополучии", - считает Рустем Мустфин.

"Площадка для поиска компромиссов"

Участие в ШОС большого количества государств, с одной стороны положительно для организации, с другой стороны - это может понизить ее эффективность. Причины – существующие противоречия между странами. В качестве примера эксперт упоминает участников организации – Индию и Пакистан.

"Когда государства взаимосвязаны через торговые и экономические связи, цена конфликта становится слишком высокой. Экономические санкции, торговые барьеры и потеря инвестиций могут нанести значительный ущерб, что, в свою очередь, служит мощным сдерживающим фактором. Страны с высокими уровнями взаимозависимости реже вступают в конфликты, так как они предпочитают решать свои разногласия через дипломатические и экономические средства. С другой стороны, вовлечение слишком большого числа акторов, особенно тех, между которыми существуют давние и порой непреодолимые противоречия, может понизить эффективность организации. Примером тому может служить вступление в ШОС Индии и Пакистана в качестве полноправных членов в июне 2017 года. В данном вопросе необходим критический прагматизм", - считает эксперт.

По данным турецких СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. Среди возможных обсуждаемых тем - конфликт России и Украины.

"Такие площадки, как ШОС, могут выступить одним из механизмов поиска компромиссов, деэскалации и стабилизации международной обстановки. Безусловно, скорее всего в случае, если такая встреча состоится, то она внесет свой вклад в попытки разрешить данный вопрос. Однако возлагать большие надежды и придавать этому особое значение, конечно же, не стоит. Так как война в Украине имеет сложные корни и многослойные аспекты, которые выходят за рамки простого диалога между лидерами", - комментирует эксперт.

Эффект от ШОС за 23 года

В этом году организации ШОС исполнятся 23 года. По мнению эксперта, сложно судить об измеримой эффективности ШОС, так как Казахстан вовлечен в большое количество международных и региональных инициатив и институтов. При этом он отмечает, что нельзя не согласиться с тем, что данная Организация вносит свой вклад в безопасность в регионе.

"Одной из целей создания Шанхайской организации сотрудничества было обеспечение стабильности и безопасности в регионе, а также борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Эффект от проводимой работы ШОС можно оценить через несколько аспектов.

Государства-члены ШОС активно проводят совместные антитеррористические учения и операции. Например, в 2023 году состоялись первые совместные антитеррористические учения стран ШОС и СНГ, направленные на повышение координации и оперативных возможностей в борьбе с международными террористическими организациями.

Важной инициативой также стало создание Антитеррористического центра ШОС, который способствует обмену информацией и координации действий между странами-участницами.

ШОС продвигает торгово-экономическую интеграцию. Примером является инициатива по созданию Инвестиционного фонда ШОС, направленного на финансирование совместных проектов в инфраструктуре и энергетике. Программы экономического сотрудничества включают также и развитие таких транспортных коридоров, как Транскаспийский международный транспортный маршрут", - говорит Рустем Мустафин.

В 2025 году саммит пройдет в Китае. Эксперт считает, что Китай возможно будет продвигать расширение экономической и торговой интеграции. Также важными вопросами в регионе остаются инициативы по борьбе с изменением климата.