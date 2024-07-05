Саммит ШОС в Астане: какие изменения ждать Казахстану и странам-участницам организации

В Астане состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества, который продемонстрировал существенные шаги к формированию новой системы глобальной безопасности. По итогам саммита главы государств-участников подписали десятки соглашений о сотрудничестве в различных сферах, включая энергетику, торговлю и обеспечение безопасности на внешних границах. Эти соглашения и инициативы задают стратегическое направление развития Организации. Что важно знать о результатах главного политического события, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали казахстанские политологи и эксперты.

Политолог Ерик Батырханов отмечает, что саммит в Астане подтвердил авторитет ШОС на международной арене.

"Этот саммит - прямое доказательство тому, что ШОС является авторитетной организацией в мире. Саммит прошёл на высшем уровне – совет глав государств и встреча "ШОС плюс". Приехали страны, которые не входят в состав ШОС, - Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Турция. Почему я выделяю эти страны? На нашей площадке в Астане прошла встреча арабского и тюркского миров. Приехали генсек ООН, представители СВМДА, ОДКБ, СНГ. Это беспрецедентный случай. Так саммит ШОС еще не собирался. Это все доказывает, что повестка правильная, актуальная, а сама Организация обладает авторитетом", – сказал эксперт.

Батырханов выделяет ключевые вопросы, рассмотренные на саммите: стабильность и безопасность, развитие торгово-экономических связей, культурное и экологическое сотрудничество. Он подчеркивает, что основным принципом деятельности ШОС является дипломатическое решение конфликтов. Здесь важное место занимает наша республика.

"Казахстан может стать мостом между севером и югом, западом и востоком", – считает Батырханов, указывая на стратегическое положение страны между Китаем, Ираном, Россией и Индией. Это геополитическое преимущество позволяет Казахстану играть ключевую роль в усилении логистических и торговых связей на обширном евразийском пространстве.

Соглашения и инициативы саммита

Саммит в Астане стал площадкой для подписания 25 документов, включая Астанинскую декларацию. Эти соглашения подчеркивают важность углубленного сотрудничества в рамках ШОС. Одной из ключевых инициатив Казахстана является создание инвестфонда ШОС, который должен стать инструментом для реализации экономических проектов между странами-участниками.

Год экологии в ШОС, объявленный Казахстаном, также стал важной темой прошедшего саммита. Проблемы управления отходами и обеспечения питьевой водой в Центральной Азии требуют скоординированных усилий стран-участников для их эффективного решения.

Влияние ШОС на жизнь граждан

Ерик Батырханов подчеркивает, что для простых жителей результаты работы ШОС могут быть как прямыми, так и опосредованными. На микроуровне, по словам политолога, саммит в Астане спровоцировал экономическое развитие города благодаря притоку делегатов и представителей СМИ, что способствует его узнаваемости и развитию туризма. На макроуровне - расширение торгово-экономических связей и реализация проектов под эгидой ШОС улучшат качество жизни граждан.

Политолог указывает на необходимость объяснения гражданам, какие проекты реализуются благодаря ШОС. Хотя непосредственные выгоды от них могут быть не очевидны для рядовых жителей, системная работа по улучшению торгово-экономических связей будет иметь положительное влияние на население.

Энергетическое сотрудничество стран ШОС

Анна Альшанская, старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, выделила несколько приоритетных направлений, которые, по ее мнению, будут определять дальнейшее стратегическое развитие экономического взаимодействия стран-участниц.

"Результатами сегодняшнего саммита мы считаем несколько документов, которые определят стратегическое развитие экономического взаимодействия стран ШОС. Во-первых, это развитие энергетического сотрудничества. Эта тема очень важна с точки зрения построения более устойчивого мира", – подчеркивает Альшанская.

Она объясняет, что одной из ключевых инициатив станет энергетическая стратегия, направленная на переход к низкоуглеродной экономике и развитие зеленой энергетики. Подписание этой стратегии стало важным шагом в борьбе с климатическими изменениями и улучшении экологической ситуации в регионе.

Альшанская также выделила важность развития транспортной отрасли и повышения транспортной взаимосвязанности стран ШОС.

"Через территорию стран ШОС проходит множество транспортных коридоров. Один из наиболее перспективных – это, в первую очередь, средний коридор", – говорит эксперт.

Она отметила значительный рост потока по этому коридору: в 2022 году объем перевозок увеличился вдвое, а в 2023 году еще на 60%.

"Транспортный коридор получает всё большую популярность для стран региона и позволяет получить мультипликативный эффект для экономики и диверсификации экономики. Это способствует лучшему развитию торговли и положительно влияет на качество жизни", – продолжает Альшанская.

Сотрудничество как ответ на глобальные вызовы

Главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алия Мусабекова отметила, что в эти дни всё внимание мировой общественности было приковано к Астане.

"Сегодня, когда наш мир переполнен кризисами и конфликтами, саммит ШОС в Астане с повесткой мира и сотрудничества, конечно, вызывает широкий интерес среди международной аудитории. Президент Казахстана неоднократно называл ШОС одной из самых успешных организаций мира и это заявление подтверждают конкретные действия и результаты. Официальное вступление Беларуси в ШОС на саммите в Астане стало дополнительным свидетельством этого успеха", – подчеркнула Мусабекова.

Алия Мусабекова назвала вступление Беларуси ожидаемым и закономерным событием.

"Беларусь уже многие годы является партнером ШОС. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимал участие в последних семи саммитах Организации. Это вступление было ожидаемым, вполне закономерным, ничего сенсационного здесь нет. Я не думаю, что вступление Беларуси было таким затяжным. Требования к вступлению в ШОС не такие серьезные: достаточно находиться на территории Евразии, чтобы не было против этой страны никаких санкций, она должна быть партнёром по диалогу. Беларусь достаточно быстро выполнила все эти требования. Я думаю, просто это было желание самого государства. Они так видели свое присоединение к ШОС. Сначала они были партнерами, это нормально", – рассказала эксперт.

Вступление Беларуси в ШОС значимо для всей Организации, уверена эксперт.

"С официальным вступлением Беларуси в ШОС организация уже начинает работать в формате евразийской десятки. Это немало – 60% территории Евразии и почти половина населения Земли. Это не только географически и демографически значимые перемены, но и значительное усиление Организации в области транспорта и логистики", – считает Мусабекова.

Алия Мусабекова подробнее остановилась на том, какие именно преимущества принесёт расширение Шанхайской организации сотрудничества.

Находясь на пересечении нескольких крупных транспортных коридоров, Беларусь сможет значительно способствовать их развитию и объединению.

Она отмечает, что именно транспортная взаимосвязанность может стать связующим звеном для стран, имеющих различные культурные и политические особенности.

"Беларусь интересна для стран ШОС именно с точки зрения развития в сфере транспорта и логистики. Есть так называемое единое транспортное пространство ШОС. Беларусь изначально была очень заинтересована в участии именно в этой сфере. Как мы знаем, Беларусь имеет выход на западную Европу, поэтому с присоединением страны к ШОС этот проект единого транспортного пространства получает качественное развитие в первую очередь в сфере автомобильных грузоперевозок, объединения автомобильных дорог в одну большую сеть. В дальнейшем это будут и железнодорожные перевозки, и линии связи, и авиамаршруты. ШОС, занимая огромное пространство, практически большую часть контингента, с помощью именно транспорта объединяется. На самом деле страны ШОС очень разные. Они отдельные большие центры силы. Допустим, Россия – это крупная, сильная держава мирового уровня. Тоже самое можно сказать о Китае, Индии. Будучи такими разными, что нас может объединить? Это именно транспорт", – подчеркнула Мусабекова .

Проблемы финансирования и предложения Казахстана

Однако, несмотря на успехи, ШОС сталкивается с определенными проблемами, такими как отсутствие механизмов финансирования.

"Экономические проекты поэтому пробуксовывают", – признает эксперт.

В этом контексте Казахстан выдвинул предложение создать инвестиционный фонд для финансирования конкретных проектов.

"Это придаст организации более прагматичный, практикоориентированный характер", – полагает Мусабекова.

Особое внимание вопросам безопасности

Нельзя забывать и о первоначальной миссии ШОС.

"Организация изначально была нацелена на сферу безопасности, на предупреждение конфликтов, на купирование угроз", – напоминает эксперт. Она отмечает, что успешная работа региональной антитеррористической структуры ШОС стала одним из ключевых факторов её успеха.

Эксперт Института Евразийской интеграции Амина Коспаева отметила, что мероприятия подобного масштаба и характера имеют значительное влияние на региональную безопасность и экономическое развитие стран-участниц и их партнёров.

"Состоялось подписание соглашений и договоров, которые принесут пользу для всех стран-участниц, а также приглашенных гостей", – отметила Коспаева.

Эксперт выделила, что одной из ключевых тем саммита стала региональная безопасность, включая противодействие экстремизму, терроризму и сепаратизму. С точки зрения Коспаевой, это крайне важные вопросы для всех стран региона, так как стабильность является основой для успешного экономического и социального развития.

Еще одним важным аспектом, по мнению Коспаевой, стали антинаркотические инициативы, обсуждаемые на саммите. Страны ШОС обсудили ряд мер, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, что, в свою очередь, способствует общей безопасности региона и улучшению здоровья населения.

Коспаева подчеркивает значимость обсуждений и подписанных соглашений в области транспортно-логистического развития и товарооборота.

"Для всех стран участие в ШОС должно быть взаимовыгодной инициативой. Товарооборот, защита и безопасность транспортных путей, перевозок, грузовых перевозок и построение долгосрочных сотруднических отношений со всеми странами – это и является главной целью сегодняшнего мероприятия", – объясняет она.

Экономическая выгода для обычных граждан

Говоря о влиянии саммита на жизнь обычных граждан, Коспаева акцентирует внимание на инвестициях и совместных проектах, которые могут создать новые рабочие места и способствовать развитию экономики стран-участниц.

"Эти вопросы напрямую влияют на жизнь казахстанцев, так как инвестиции и совместные проекты могут создать новые рабочие места и оказать положительное влияние на экономику страны", – отмечает эксперт.

Кроме того, культурно-гуманитарное сотрудничество, включая сотрудничество на уровне университетов и научные проекты, станут важной частью этого процесса. Это позволит не только развивать научно-исследовательскую деятельность, но и укреплять межкультурные связи между странами, способствуя общей гармонии и взаимопониманию.

Таким образом, саммит ШОС в Астане показал свою значимость и актуальность для региона. Подписанные на саммите соглашения и обсужденные инициативы по вопросам безопасности, экономического и культурного сотрудничества будут способствовать устойчивому развитию и стабильности.