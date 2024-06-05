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Саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля

Сегодня, 12:32
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Архив Akorda.kz Сегодня, 12:32
Сегодня, 12:32
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Фото: Архив Akorda.kz

3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.

Главы государств – членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

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