Саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля
Сегодня, 12:32
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Сегодня, 12:32Сегодня, 12:32
120Фото: Архив Akorda.kz
3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.
Главы государств – членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.