Саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля

3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.



Главы государств – членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.



Ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.