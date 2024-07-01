Саммит ШОС: Последние приготовления в Астане

До саммита Шанхайской организации сотрудничества остается меньше двух дней. Казахстанская столица готова встретить мировых лидеров и глав зарубежных правительств, остались последние штрихи. Корреспондент BaigeNews.kz проехал по улицам города и оценил масштабы проведенных работ. А также узнал, какие рекомендации дали жителям столицы перед большим политическим событием и кого отправят на удаленку?