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Саммит ШОС: Последние приготовления в Астане

Сегодня, 16:20
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Марк Брюшко. Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: Марк Брюшко.

До саммита Шанхайской организации сотрудничества остается меньше двух дней. Казахстанская столица готова встретить мировых лидеров и глав зарубежных правительств, остались последние штрихи. Корреспондент BaigeNews.kz проехал по улицам города и оценил масштабы проведенных работ. А также узнал, какие рекомендации дали жителям столицы перед большим политическим событием и кого отправят на удаленку?  

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