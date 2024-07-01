Саммит ШОС: ограничений по въезду в Астану не будет
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Во время саммита ШОС закрывать дороги для въезда в Астану из пригородных населённых пунктов не будут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".
Речь идёт о посёлках Косшы, Коянды, Ильинка и Талапкер. Информация о закрытии дорог оказалась фейковой, сообщают в столичном департаменте полиции и добавляют, что ограничений для граждан по въезду и выезду из города не предусмотрено.
За распространение ложной информации предусмотрена ответственность, напоминают в полиции и призывают доверять только официальным источникам.
В рамках подготовки к планируемому 3-4 июля саммиту ШОС в Астане ввели ограничения на передвижение авто и пешеходов. Со 2 по 4 июля аналогичные ограничения будут введены в районах "Есиль", "Нура" и "Алматы".
6-8 тысяч полицейских будут нести службу.
Также 3-4 июля не будут работать дошкольные организации.
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